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Программа передач Матч ТВ на 4 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 04.11.2022

05:00 Третий тайм
05:30 Голевая неделя. Суперлига
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Необыкновенный матч
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Константин Игропуло
13:20 Все на Матч!
13:55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Новости
19:30 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов. Прямой эфир
23:05 Все на Матч!
00:00 Точная ставка
00:20 РецепТура
00:50 Футбол. Еврокубки. Обзор
01:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Енисей» (Красноярск)
03:55 Новости
04:00 Катар-2022

В программе передач возможны изменения.









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