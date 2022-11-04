Программа передач Звезда на 4 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 04.11.2022



04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й

05:55 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 4-й

07:35 Табачный капитан

08:00 Новости дня

08:20 Табачный капитан

09:25 Демидовы

12:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость

13:00 Новости дня

13:20 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза

14:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия

15:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа

16:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость

17:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов

18:00 Новости дня

18:20 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера

19:05 Обитель Сергия. На последнем рубеже

20:35 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино

21:20 Великая Отечественная в хронике ТАСС

22:20 Они сражались Zа Родину

22:50 Музыка+

23:40 Большая семья

01:25 В небе «Ночные ведьмы»

02:40 Право на выстрел

04:05 Маресьев: продолжение легенды

04:50 Ссора в Лукашах



В программе передач возможны изменения.