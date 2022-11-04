Программа передач Звезда на 4 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 04.11.2022
04:10 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 3-й
05:55 Военная разведка. Западный фронт. Фильм 4-й
07:35 Табачный капитан
08:00 Новости дня
08:20 Табачный капитан
09:25 Демидовы
12:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость
13:00 Новости дня
13:20 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза
14:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия
15:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа
16:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость
17:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов
18:00 Новости дня
18:20 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера
19:05 Обитель Сергия. На последнем рубеже
20:35 Военная приемка. След в истории. 1812. Неизвестное Бородино
21:20 Великая Отечественная в хронике ТАСС
22:20 Они сражались Zа Родину
22:50 Музыка+
23:40 Большая семья
01:25 В небе «Ночные ведьмы»
02:40 Право на выстрел
04:05 Маресьев: продолжение легенды
04:50 Ссора в Лукашах
В программе передач возможны изменения.