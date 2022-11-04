Программа передач Культура на 4 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 04.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери

07:00 «Храбрый заяц». «Палка-выручалка»

07:45 По семейным обстоятельствам

09:55 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в Югорск

10:35 Юность Петра

12:50 Как царь Пётр Германию познавал

13:25 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики

14:20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

15:35 Последний дом Романовых

16:20 Формула любви

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й

18:35 «Покровские ворота». Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»

19:15 Покровские ворота

21:30 2 Верник 2. Лариса Голубкина

22:15 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Фрукты» и Владислав Лаврик

23:20 Как царь Пётр Германию познавал

23:50 Юность Петра

02:10 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.