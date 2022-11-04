Программа передач Культура на 4 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 04.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери
07:00 «Храбрый заяц». «Палка-выручалка»
07:45 По семейным обстоятельствам
09:55 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Ханты-Мансийска в Югорск
10:35 Юность Петра
12:50 Как царь Пётр Германию познавал
13:25 Между двух океанов: дикая природа Коста-Рики
14:20 Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
15:35 Последний дом Романовых
16:20 Формула любви
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 1-й
18:35 «Покровские ворота». Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19:15 Покровские ворота
21:30 2 Верник 2. Лариса Голубкина
22:15 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Фрукты» и Владислав Лаврик
23:20 Как царь Пётр Германию познавал
23:50 Юность Петра
02:10 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.