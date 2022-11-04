Программа передач МИР на 4 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 04.11.2022
05:00 Мультфильмы
06:55 Садко
08:30 Огонь, вода и... медные трубы
10:00 Новости
10:10 Неуловимые мстители
11:30 Новые приключения неуловимых
13:00 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
15:20 Батюшка. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Батюшка. 1-я - 4-я серии
18:30 Новости
18:45 Батюшка. 4-я - 8-я серии
23:00 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
00:35 Наше кино. История большой любви
01:00 Подкидыш
02:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:00 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.