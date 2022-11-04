Программа передач МИР на 4 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 4 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 04.11.2022



05:00 Мультфильмы

06:55 Садко

08:30 Огонь, вода и... медные трубы

10:00 Новости

10:10 Неуловимые мстители

11:30 Новые приключения неуловимых

13:00 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

15:20 Батюшка. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Батюшка. 1-я - 4-я серии

18:30 Новости

18:45 Батюшка. 4-я - 8-я серии

23:00 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

00:35 Наше кино. История большой любви

01:00 Подкидыш

02:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:00 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.