Программа передач, ТВ программа на 5 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 5 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.11.2022



1 канал



04:25 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 9-я и 10-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап III. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по версии WBA. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес (Мексика). Прямой эфир

01:10 Великие династии. Юсуповы

02:05 Моя родословная

03:25 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



Россия 1



04:25 Приличная семья сдаст комнату

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ивановская область. Творожный сыр

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 60 лет на сцене

14:00 Вести

14:40 Тайны следствия-21. 1-я и 2-я части - «Из личной неприязни»

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Красивые песни из кинофильмов

20:00 Вести

21:00 Ваша тётя Люси

01:00 Шоу про любовь

04:15 Бесприданница



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые

05:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»

06:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

07:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»

08:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»

09:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»

11:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия

11:30 События

11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 2-я серия

14:10 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 1-я серия

15:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 2-я серия

17:00 Назад в СССР. Теневая жизнь

17:50 «В круге смеха». Юмористический концерт

18:45 Женщина с котом и детективом. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Право знать!

23:30 Тайная комната Анджелины Джоли

00:10 Первые лица. Смертельная скорость

00:50 Специальный репортаж. Прогноз непогоды

01:20 Хватит слухов! 63-я серия

01:45 Актёрские драмы. После катастрофы

02:25 Актёрские драмы. Уйти от искушения

03:20 Вера Васильева. Из простушек в королевы

04:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия



НТВ



04:30 Зверобой 2. 7-я серия

05:15 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер 2. «Выстрелы в ночи», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Александр Песков

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Детская Новая волна-2022

23:15 Семь мгновений Роберта Рождественского

00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Александру Градскому

01:15 Дачный ответ

02:10 Таинственная Россия

02:55 Зверобой 2. 8-я - 10-я серии



5 канал



05:00 Свои-5. Терапия

05:10 Свои-5. Найти и не сдаваться

05:45 Свои. Несыгранный матч

06:25 Свои. Общение с духами опасно для здоровья

07:10 Свои. Взрыв

07:45 Одиноким предоставляется общежитие

09:25 Три орешка для Золушки

11:05 Свадьба в Малиновке

12:55 Пес Барбос и необычный кросс

13:10 Самогонщики

13:25 Не может быть!

15:20 След. Святая Агата

16:10 След. Дважды жертва

16:50 След. Сожги эту книгу

17:35 След. Ассамблея

18:20 След. Воскресение

19:10 След. Отвергнутый убийца

19:55 След. Сны Венеры

20:40 След. Робин Гуд

21:25 След. Жизнь за чужие секреты

22:15 След. Не верь никому 1

23:10 След. Не верь никому 2

00:00 Известия. Главное

00:55 Медное солнце. 1-я - 6-я серии



Домашний



02:55 Порочные связи. 1-я - 4-я серии

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

07:10 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии

10:45 Поздний срок. 1-я - 8-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Ветреный. 29-я - 32-я серии

22:30 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии

02:10 Скарлетт. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 8-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Звездная кухня. 9-я серия

09:30 Перезагрузка. 529-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я - 20-я серии

14:00 Вызов. 4-я серия

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии

17:50 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 9-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 34-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия

00:05 Такое кино. 429-я серия

00:40 Битва экстрасенсов. 210-я серия

02:05 Битва экстрасенсов. 211-я серия

03:20 Импровизация. 172-я серия

04:05 Импровизация. 173-я серия

04:50 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 89-я - 91-я серии

06:05 Фиксики

06:25 38 попугаев

06:45 Три кота. Договор

06:50 Три кота. Каша на завтрак

06:55 Три кота. Покоритель вершин

07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:05 Три кота. Язык дружбы

07:10 Три кота. Семейные гонки

07:15 Три кота. Отель «Старый замок«

07:20 Три кота. Осьминожка

07:25 Три кота. Котенок-принц

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени

11:25 Уральские пельмени. #случайнеизжизни

11:55 Angry Birds в кино

13:45 Angry Birds-2 в кино

15:40 Главный герой

18:00 Мстители: Война бесконечности

21:00 Мстители: Финал

00:35 Человек-паук: Через вселенные

02:35 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 6-я серии



Матч ТВ



05:00 Всё о главном

05:30 Вид сверху

06:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Как казаки в хоккей играли

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 РецепТура

11:55 Новости

12:00 Все на Матч!

12:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

18:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Специя». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Матч! Парад

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Антирусская пропаганда: 5 чудовищных атак

17:50 Перевозчик

19:30 Перевозчик 2

21:10 Перевозчик-3

23:05 Адреналин: Высокое напряжение

00:45 Шальная карта

02:10 22 пули: Бессмертный

04:00 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Ссора в Лукашах

06:25 Тайная прогулка

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:10 5 ноября - День военного разведчика

09:45 Дело Румянцева

11:45 Легенды музыки. Леонид Дербенёв

12:10 Легенды науки. Владимир Левков

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Дмитрий Антропов

13:35 Главный день. БАМ - стройка века

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва с тенью. Атака живых мертвецов

16:25 Царь-башня. Легенда Останкино

17:25 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

21:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада

00:45 Генерал без биографии. Петр Ивашутин

01:35 Демидовы

04:05 Правда лейтенанта Климова



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Летучий корабль

06:55 Покровские ворота

09:10 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су

10:35 В начале славных дел

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей

13:30 Черные дыры. Белые пятна

14:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова

14:40 Рассказы из русской истории

15:40 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка

16:30 Она вас любит!

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й

18:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»

20:30 Берегись автомобиля

22:00 Горгона Медуза. Репетиция с оркестром

00:05 В начале славных дел

02:15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень синяя борода»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

06:00 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:40 Пятница News. 200-я серия

07:10 Снежная королева

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия

09:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 3-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

14:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

17:30 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

20:30 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

22:40 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

00:30 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка

02:10 Агент Джонни Инглиш 3.0

03:40 Пятница News. 200-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:45 Пятница News. 199-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:10 Ты - мне, я - тебе

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Огонь, вода и... медные трубы

11:40 Красная королева. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Красная королева. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Красная королева. 7-я - 12-я серии

00:25 Батюшка. 1-я - 7-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 5 ноября 2022 Программа передач СТС на 5 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 5 ноября 2022 Программа передач ТВЦ на 5 ноября 2022 Программа передач ТВЦ на 4 ноября 2022









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