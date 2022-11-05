Программа передач, ТВ программа на 5 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 5 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.11.2022
1 канал
04:25 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 9-я и 10-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап III. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по версии WBA. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес (Мексика). Прямой эфир
01:10 Великие династии. Юсуповы
02:05 Моя родословная
03:25 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
Россия 1
04:25 Приличная семья сдаст комнату
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ивановская область. Творожный сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 60 лет на сцене
14:00 Вести
14:40 Тайны следствия-21. 1-я и 2-я части - «Из личной неприязни»
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Красивые песни из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Ваша тётя Люси
01:00 Шоу про любовь
04:15 Бесприданница
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Вечно вторые
05:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Знакомство»
06:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
07:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия - «Король шантажа»
08:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Смертельная схватка»
09:50 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 3-я серия - «Охота на тигра»
11:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия
11:30 События
11:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 2-я серия
14:10 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 1-я серия
15:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 2-я серия
17:00 Назад в СССР. Теневая жизнь
17:50 «В круге смеха». Юмористический концерт
18:45 Женщина с котом и детективом. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Право знать!
23:30 Тайная комната Анджелины Джоли
00:10 Первые лица. Смертельная скорость
00:50 Специальный репортаж. Прогноз непогоды
01:20 Хватит слухов! 63-я серия
01:45 Актёрские драмы. После катастрофы
02:25 Актёрские драмы. Уйти от искушения
03:20 Вера Васильева. Из простушек в королевы
04:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия
НТВ
04:30 Зверобой 2. 7-я серия
05:15 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер 2. «Выстрелы в ночи», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Александр Песков
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Детская Новая волна-2022
23:15 Семь мгновений Роберта Рождественского
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Александру Градскому
01:15 Дачный ответ
02:10 Таинственная Россия
02:55 Зверобой 2. 8-я - 10-я серии
5 канал
05:00 Свои-5. Терапия
05:10 Свои-5. Найти и не сдаваться
05:45 Свои. Несыгранный матч
06:25 Свои. Общение с духами опасно для здоровья
07:10 Свои. Взрыв
07:45 Одиноким предоставляется общежитие
09:25 Три орешка для Золушки
11:05 Свадьба в Малиновке
12:55 Пес Барбос и необычный кросс
13:10 Самогонщики
13:25 Не может быть!
15:20 След. Святая Агата
16:10 След. Дважды жертва
16:50 След. Сожги эту книгу
17:35 След. Ассамблея
18:20 След. Воскресение
19:10 След. Отвергнутый убийца
19:55 След. Сны Венеры
20:40 След. Робин Гуд
21:25 След. Жизнь за чужие секреты
22:15 След. Не верь никому 1
23:10 След. Не верь никому 2
00:00 Известия. Главное
00:55 Медное солнце. 1-я - 6-я серии
Домашний
02:55 Порочные связи. 1-я - 4-я серии
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
07:10 Здравствуй, папа! 1-я - 4-я серии
10:45 Поздний срок. 1-я - 8-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Ветреный. 29-я - 32-я серии
22:30 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
02:10 Скарлетт. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 8-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Звездная кухня. 9-я серия
09:30 Перезагрузка. 529-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я - 20-я серии
14:00 Вызов. 4-я серия
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии
17:50 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 9-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 34-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия
00:05 Такое кино. 429-я серия
00:40 Битва экстрасенсов. 210-я серия
02:05 Битва экстрасенсов. 211-я серия
03:20 Импровизация. 172-я серия
04:05 Импровизация. 173-я серия
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 89-я - 91-я серии
06:05 Фиксики
06:25 38 попугаев
06:45 Три кота. Договор
06:50 Три кота. Каша на завтрак
06:55 Три кота. Покоритель вершин
07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:05 Три кота. Язык дружбы
07:10 Три кота. Семейные гонки
07:15 Три кота. Отель «Старый замок«
07:20 Три кота. Осьминожка
07:25 Три кота. Котенок-принц
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени
11:25 Уральские пельмени. #случайнеизжизни
11:55 Angry Birds в кино
13:45 Angry Birds-2 в кино
15:40 Главный герой
18:00 Мстители: Война бесконечности
21:00 Мстители: Финал
00:35 Человек-паук: Через вселенные
02:35 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 6-я серии
Матч ТВ
05:00 Всё о главном
05:30 Вид сверху
06:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Как казаки в хоккей играли
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 РецепТура
11:55 Новости
12:00 Все на Матч!
12:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
18:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Специя». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Матч! Парад
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Антирусская пропаганда: 5 чудовищных атак
17:50 Перевозчик
19:30 Перевозчик 2
21:10 Перевозчик-3
23:05 Адреналин: Высокое напряжение
00:45 Шальная карта
02:10 22 пули: Бессмертный
04:00 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Ссора в Лукашах
06:25 Тайная прогулка
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:10 5 ноября - День военного разведчика
09:45 Дело Румянцева
11:45 Легенды музыки. Леонид Дербенёв
12:10 Легенды науки. Владимир Левков
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Дмитрий Антропов
13:35 Главный день. БАМ - стройка века
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва с тенью. Атака живых мертвецов
16:25 Царь-башня. Легенда Останкино
17:25 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
21:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада
00:45 Генерал без биографии. Петр Ивашутин
01:35 Демидовы
04:05 Правда лейтенанта Климова
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Летучий корабль
06:55 Покровские ворота
09:10 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су
10:35 В начале славных дел
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова
14:40 Рассказы из русской истории
15:40 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка
16:30 Она вас любит!
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й
18:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»
20:30 Берегись автомобиля
22:00 Горгона Медуза. Репетиция с оркестром
00:05 В начале славных дел
02:15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень синяя борода»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
06:00 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:40 Пятница News. 200-я серия
07:10 Снежная королева
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия
09:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 3-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
14:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
17:30 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
20:30 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия
22:40 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»
00:30 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
02:10 Агент Джонни Инглиш 3.0
03:40 Пятница News. 200-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:45 Пятница News. 199-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:10 Ты - мне, я - тебе
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Огонь, вода и... медные трубы
11:40 Красная королева. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Красная королева. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Красная королева. 7-я - 12-я серии
00:25 Батюшка. 1-я - 7-я серии
Время начала передач - московское.