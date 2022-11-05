Программа передач 1 канал на 5 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 5 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 05.11.2022



04:25 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 9-я и 10-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап III. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по версии WBA. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес (Мексика). Прямой эфир

01:10 Великие династии. Юсуповы

02:05 Моя родословная

03:25 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.