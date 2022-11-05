Программа передач 1 канал на 5 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 5 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 05.11.2022
04:25 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 9-я и 10-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап III. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по версии WBA. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес (Мексика). Прямой эфир
01:10 Великие династии. Юсуповы
02:05 Моя родословная
03:25 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.