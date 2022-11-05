Программа передач Россия 1 на 5 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 05.11.2022
04:25 Приличная семья сдаст комнату
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ивановская область. Творожный сыр
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 60 лет на сцене
14:00 Вести
14:40 Тайны следствия-21. 1-я и 2-я части - «Из личной неприязни»
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Красивые песни из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Ваша тётя Люси
01:00 Шоу про любовь
04:15 Бесприданница
В программе передач возможны изменения.