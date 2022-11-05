Программа передач НТВ на 5 ноября 2022

Телепрограмма НТВ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 05.11.2022
04:30 Зверобой 2. 7-я серия
05:15 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер 2. «Выстрелы в ночи», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Александр Песков
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Детская Новая волна-2022
23:15 Семь мгновений Роберта Рождественского
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Посвящение Александру Градскому
01:15 Дачный ответ
02:10 Таинственная Россия
02:55 Зверобой 2. 8-я - 10-я серии
В программе передач возможны изменения.