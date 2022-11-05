Программа передач 5 канал на 5 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 5 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 05.11.2022
05:00 Свои-5. Терапия
05:10 Свои-5. Найти и не сдаваться
05:45 Свои. Несыгранный матч
06:25 Свои. Общение с духами опасно для здоровья
07:10 Свои. Взрыв
07:45 Одиноким предоставляется общежитие
09:25 Три орешка для Золушки
11:05 Свадьба в Малиновке
12:55 Пес Барбос и необычный кросс
13:10 Самогонщики
13:25 Не может быть!
15:20 След. Святая Агата
16:10 След. Дважды жертва
16:50 След. Сожги эту книгу
17:35 След. Ассамблея
18:20 След. Воскресение
19:10 След. Отвергнутый убийца
19:55 След. Сны Венеры
20:40 След. Робин Гуд
21:25 След. Жизнь за чужие секреты
22:15 След. Не верь никому 1
23:10 След. Не верь никому 2
00:00 Известия. Главное
00:55 Медное солнце. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.