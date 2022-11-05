Программа передач 5 канал на 5 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 5 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 05.11.2022



05:00 Свои-5. Терапия

05:10 Свои-5. Найти и не сдаваться

05:45 Свои. Несыгранный матч

06:25 Свои. Общение с духами опасно для здоровья

07:10 Свои. Взрыв

07:45 Одиноким предоставляется общежитие

09:25 Три орешка для Золушки

11:05 Свадьба в Малиновке

12:55 Пес Барбос и необычный кросс

13:10 Самогонщики

13:25 Не может быть!

15:20 След. Святая Агата

16:10 След. Дважды жертва

16:50 След. Сожги эту книгу

17:35 След. Ассамблея

18:20 След. Воскресение

19:10 След. Отвергнутый убийца

19:55 След. Сны Венеры

20:40 След. Робин Гуд

21:25 След. Жизнь за чужие секреты

22:15 След. Не верь никому 1

23:10 След. Не верь никому 2

00:00 Известия. Главное

00:55 Медное солнце. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.