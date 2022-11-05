Программа передач ТНТ на 5 ноября 2022

Телепрограмма ТНТ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 05.11.2022



04:30 Comedy Баттл. 8-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Звездная кухня. 9-я серия

09:30 Перезагрузка. 529-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я - 20-я серии

14:00 Вызов. 4-я серия

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии

17:50 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 9-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 34-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия

00:05 Такое кино. 429-я серия

00:40 Битва экстрасенсов. 210-я серия

02:05 Битва экстрасенсов. 211-я серия

03:20 Импровизация. 172-я серия

04:05 Импровизация. 173-я серия

04:50 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе передач возможны изменения.