Программа передач СТС на 5 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 05.11.2022
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 89-я - 91-я серии
06:05 Фиксики
06:25 38 попугаев
06:45 Три кота. Договор
06:50 Три кота. Каша на завтрак
06:55 Три кота. Покоритель вершин
07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:05 Три кота. Язык дружбы
07:10 Три кота. Семейные гонки
07:15 Три кота. Отель «Старый замок«
07:20 Три кота. Осьминожка
07:25 Три кота. Котенок-принц
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени
11:25 Уральские пельмени. #случайнеизжизни
11:55 Angry Birds в кино
13:45 Angry Birds-2 в кино
15:40 Главный герой
18:00 Мстители: Война бесконечности
21:00 Мстители: Финал
00:35 Человек-паук: Через вселенные
02:35 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.