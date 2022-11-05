Программа передач СТС на 5 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 05.11.2022



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 89-я - 91-я серии

06:05 Фиксики

06:25 38 попугаев

06:45 Три кота. Договор

06:50 Три кота. Каша на завтрак

06:55 Три кота. Покоритель вершин

07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:05 Три кота. Язык дружбы

07:10 Три кота. Семейные гонки

07:15 Три кота. Отель «Старый замок«

07:20 Три кота. Осьминожка

07:25 Три кота. Котенок-принц

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Ген ловкости

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 12-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени

11:25 Уральские пельмени. #случайнеизжизни

11:55 Angry Birds в кино

13:45 Angry Birds-2 в кино

15:40 Главный герой

18:00 Мстители: Война бесконечности

21:00 Мстители: Финал

00:35 Человек-паук: Через вселенные

02:35 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 4. 3-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.