Программа передач Матч ТВ на 5 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 05.11.2022
05:00 Всё о главном
05:30 Вид сверху
06:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Как казаки в хоккей играли
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 РецепТура
11:55 Новости
12:00 Все на Матч!
12:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
18:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Специя». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Матч! Парад
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.