Программа передач Матч ТВ на 5 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 05.11.2022



05:00 Всё о главном

05:30 Вид сверху

06:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Как казаки в хоккей играли

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 РецепТура

11:55 Новости

12:00 Все на Матч!

12:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

18:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Специя». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Матч! Парад

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.