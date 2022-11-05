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Программа передач РЕН ТВ на 5 ноября 2022


Телепрограмма РЕН ТВ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 05.11.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Антирусская пропаганда: 5 чудовищных атак
17:50 Перевозчик
19:30 Перевозчик 2
21:10 Перевозчик-3
23:05 Адреналин: Высокое напряжение
00:45 Шальная карта
02:10 22 пули: Бессмертный
04:00 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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