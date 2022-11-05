Программа передач РЕН ТВ на 5 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 05.11.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Украина: борьба за небо

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Антирусская пропаганда: 5 чудовищных атак

17:50 Перевозчик

19:30 Перевозчик 2

21:10 Перевозчик-3

23:05 Адреналин: Высокое напряжение

00:45 Шальная карта

02:10 22 пули: Бессмертный

04:00 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.