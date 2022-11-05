Программа передач Звезда на 5 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 05.11.2022



04:50 Ссора в Лукашах

06:25 Тайная прогулка

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:10 5 ноября - День военного разведчика

09:45 Дело Румянцева

11:45 Легенды музыки. Леонид Дербенёв

12:10 Легенды науки. Владимир Левков

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Дмитрий Антропов

13:35 Главный день. БАМ - стройка века

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва с тенью. Атака живых мертвецов

16:25 Царь-башня. Легенда Останкино

17:25 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

21:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада

00:45 Генерал без биографии. Петр Ивашутин

01:35 Демидовы

04:05 Правда лейтенанта Климова



В программе передач возможны изменения.