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Программа передач Звезда на 5 ноября 2022


Телепрограмма Звезда на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 05.11.2022

04:50 Ссора в Лукашах
06:25 Тайная прогулка
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:10 5 ноября - День военного разведчика
09:45 Дело Румянцева
11:45 Легенды музыки. Леонид Дербенёв
12:10 Легенды науки. Владимир Левков
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Дмитрий Антропов
13:35 Главный день. БАМ - стройка века
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва с тенью. Атака живых мертвецов
16:25 Царь-башня. Легенда Останкино
17:25 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
21:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада
00:45 Генерал без биографии. Петр Ивашутин
01:35 Демидовы
04:05 Правда лейтенанта Климова

В программе передач возможны изменения.









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