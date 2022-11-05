Программа передач Культура на 5 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 05.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Летучий корабль

06:55 Покровские ворота

09:10 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су

10:35 В начале славных дел

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей

13:30 Черные дыры. Белые пятна

14:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова

14:40 Рассказы из русской истории

15:40 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка

16:30 Она вас любит!

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й

18:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»

20:30 Берегись автомобиля

22:00 Горгона Медуза. Репетиция с оркестром

00:05 В начале славных дел

02:15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень синяя борода»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.