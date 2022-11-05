Программа передач Культура на 5 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 05.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Летучий корабль
06:55 Покровские ворота
09:10 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Кабардино-Балкария. От Нальчика до Джилы-Су
10:35 В начале славных дел
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова
14:40 Рассказы из русской истории
15:40 Искатели. Пропавшее золото смоленского банка
16:30 Она вас любит!
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 2-й
18:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»
20:30 Берегись автомобиля
22:00 Горгона Медуза. Репетиция с оркестром
00:05 В начале славных дел
02:15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень синяя борода»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.