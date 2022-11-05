Программа передач Пятница на 5 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 05.11.2022



05:00 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

06:00 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:40 Пятница News. 200-я серия

07:10 Снежная королева

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия

09:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 3-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

14:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

17:30 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

20:30 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

22:40 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

00:30 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка

02:10 Агент Джонни Инглиш 3.0

03:40 Пятница News. 200-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:45 Пятница News. 199-я серия



В программе передач возможны изменения.