Программа передач МИР на 5 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 05.11.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:10 Ты - мне, я - тебе

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Огонь, вода и... медные трубы

11:40 Красная королева. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Красная королева. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Красная королева. 7-я - 12-я серии

00:25 Батюшка. 1-я - 7-я серии



В программе передач возможны изменения.