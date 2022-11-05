Программа передач МИР на 5 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 5 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 05.11.2022
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:10 Ты - мне, я - тебе
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Огонь, вода и... медные трубы
11:40 Красная королева. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Красная королева. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Красная королева. 7-я - 12-я серии
00:25 Батюшка. 1-я - 7-я серии
В программе передач возможны изменения.