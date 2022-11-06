Программа передач, ТВ программа на 6 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 6 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.11.2022



1 канал



05:00 Время желаний

06:00 Новости

06:10 Время желаний

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Перу

11:10 «Повара на колесах». Ростов Великий

12:00 Новости

12:15 «Надо просто любить и верить». К 100-летию Анатолия Папанова

13:20 Приходите завтра...

15:15 Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли

16:20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. Фигурное катание. Произвольная программа. Этап III. Прямой эфир

17:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:30 «Возмутитель спокойствия». К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра Зиновьева

00:20 Романовы

01:15 Камера. Мотор. Страна

02:35 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



Россия 1



04:15 Бесприданница

05:40 Крепкий брак

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт

14:00 Вести

14:40 Тайны следствия-21

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Маргарита Симоньян

02:30 Крепкий брак



ТВЦ



04:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия

05:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 2-я серия

06:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 1-я серия

07:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 2-я серия

09:05 Братья Вайнеры. Место встречи

09:50 Лекарство против страха

11:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Двадцатый век начинается», 1-я серия

13:00 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Двадцатый век начинается», 2-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 Любовь на сене. 1-я серия

16:00 Любовь на сене. 2-я серия

17:00 Назад в СССР. Квадратные метры

17:50 «Не смехом единым». Юмористический концерт

18:50 Город ромашек. 1-я - 4-я серии

22:15 Дом на краю леса. 1-я - 3-я серии

00:40 События

00:55 Дом на краю леса. 4-я серия

01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:00 Если бы да кабы

03:40 Екатерина Воронина



НТВ



04:20 Зверобой 2. 10-я серия

05:05 Инспектор Купер 2. «Кровавый передел», 1-я и 2-я серии

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Суперстар! Возвращение

23:05 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

03:05 Их нравы!

03:25 Зверобой 2. 11-я серия

04:10 Зверобой 2. 12-я серия



5 канал



05:00 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

07:20 Турист

09:15 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

12:45 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

16:20 След. Ролевые игры

17:10 След. Расстройство романтического спектра

17:55 След. Тайная петля

18:40 След. Движение вниз

19:30 След. Последний обряд колдуна

20:15 След. Мертвый груз

21:05 След. Исчезнувший

21:50 След. Гниль

22:40 След. Убийственные цифры

23:25 След. Перед смертью не надышишься

00:10 След. Последняя пуля

00:55 След. Кубышка

01:30 След. Отпад башки

02:10 След. Забытый кумир

02:45 Пес Барбос и необычный кросс

02:55 Самогонщики

03:15 Свадьба в Малиновке



Домашний



05:00 Порочные связи. 5-я - 7-я серии

06:30 6 кадров

07:05 Баламут

08:45 За бортом

10:50 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии

14:35 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 33-я - 36-я серии

22:25 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

02:10 Скарлетт. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 9-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

09:00 СашаТаня. 61-я - 73-я серии

15:10 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

17:10 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 38-я серия

21:00 Концерты. 2-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 33-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 212-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 213-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики

06:25 38 попугаев

06:35 38 попугаев

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Танцевальный конкурс

06:55 Три кота. Кулинарное шоу

07:00 Три кота. Будь здоров

07:05 Три кота. Папа за маму

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Папин видеоблог

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Философский вопрос

07:40 Царевны. Рыцарь ордена заколки

07:45 Царевны. Лесная прогулка

07:55 Уральские пельмени. #взрослыеигры

08:30 Уральские пельмени. #армейскиебудни

09:00 Рогов+. 19-я серия

10:00 Два хвоста

11:35 Мальчик-дельфин

13:20 Мстители: Финал

17:00 Маска. Танцы. 5-я серия

19:20 Человек-паук: Возвращение домой

21:55 Человек-паук. Вдали от дома

00:25 Человек-паук: Через вселенные

02:30 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия

02:50 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Шайбу! Шайбу!

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос

12:25 Новости

12:30 Все на Матч!

13:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская область). Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:50 Новости

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Протон» (Саратов)

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:55 Ограбление на Бейкер-Стрит

15:00 Хаос

17:05 Механик

18:50 Механик: Воскрешение

20:45 Паркер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Правда лейтенанта Климова

05:45 Дело № 306

07:15 Голубые молнии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №117

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Инна Мудрецова

13:05 Специальный репортаж

13:50 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Военные прокуроры. Тайны спасённых жизней

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дело Румянцева

01:30 Табачный капитан

02:55 Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский сюрприз

03:35 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Степа-моряк». «Кошкин дом»

07:35 Берегись автомобиля

09:05 Тайны старого чердака. Знакомство

09:35 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:20 Передача знаний. 9-я серия

11:10 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»

13:05 Спектакль «Турандот«

14:35 История кукольной любви

14:55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Жан-Батист Грёз. Картина «Первая борозда»

15:25 Свадьба

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетика

17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев

17:20 Пешком... Москва пишущая

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й

18:35 Романтик романса. Гусарская баллада

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 По семейным обстоятельствам

22:20 VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». Спектакль Михайловского театра

00:15 Она вас любит!

01:40 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:20 Мультфильмы. «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...». «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

06:20 Пятница News. 200-я серия

06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия

10:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

15:20 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

17:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

20:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

22:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

00:30 Паразиты

02:50 Пятница News. 199-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

04:30 Пятница News. 200-я серия



МИР



05:00 Батюшка. 7-я и 8-я серии

06:25 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:55 Садко

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Ученица Мессинга. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Ученица Мессинга. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Ученица Мессинга. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Ученица Мессинга. 13-я - 16-я серии

03:45 Девушка спешит на свидание

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 6 ноября 2022 Программа передач СТС на 6 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 6 ноября 2022 Программа передач ТВЦ на 6 ноября 2022 Программа передач СТС на 3 ноября 2022









Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023



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