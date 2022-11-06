Программа передач, ТВ программа на 6 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 6 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 06.11.2022
1 канал
05:00 Время желаний
06:00 Новости
06:10 Время желаний
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Перу
11:10 «Повара на колесах». Ростов Великий
12:00 Новости
12:15 «Надо просто любить и верить». К 100-летию Анатолия Папанова
13:20 Приходите завтра...
15:15 Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли
16:20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. Фигурное катание. Произвольная программа. Этап III. Прямой эфир
17:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:30 «Возмутитель спокойствия». К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра Зиновьева
00:20 Романовы
01:15 Камера. Мотор. Страна
02:35 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
Россия 1
04:15 Бесприданница
05:40 Крепкий брак
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
14:00 Вести
14:40 Тайны следствия-21
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Маргарита Симоньян
02:30 Крепкий брак
ТВЦ
04:05 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 1-я серия
05:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Собака Баскервилей», 2-я серия
06:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 1-я серия
07:45 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Сокровища Агры», 2-я серия
09:05 Братья Вайнеры. Место встречи
09:50 Лекарство против страха
11:35 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Двадцатый век начинается», 1-я серия
13:00 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. «Двадцатый век начинается», 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 Любовь на сене. 1-я серия
16:00 Любовь на сене. 2-я серия
17:00 Назад в СССР. Квадратные метры
17:50 «Не смехом единым». Юмористический концерт
18:50 Город ромашек. 1-я - 4-я серии
22:15 Дом на краю леса. 1-я - 3-я серии
00:40 События
00:55 Дом на краю леса. 4-я серия
01:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:00 Если бы да кабы
03:40 Екатерина Воронина
НТВ
04:20 Зверобой 2. 10-я серия
05:05 Инспектор Купер 2. «Кровавый передел», 1-я и 2-я серии
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Суперстар! Возвращение
23:05 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
03:05 Их нравы!
03:25 Зверобой 2. 11-я серия
04:10 Зверобой 2. 12-я серия
5 канал
05:00 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
07:20 Турист
09:15 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
12:45 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
16:20 След. Ролевые игры
17:10 След. Расстройство романтического спектра
17:55 След. Тайная петля
18:40 След. Движение вниз
19:30 След. Последний обряд колдуна
20:15 След. Мертвый груз
21:05 След. Исчезнувший
21:50 След. Гниль
22:40 След. Убийственные цифры
23:25 След. Перед смертью не надышишься
00:10 След. Последняя пуля
00:55 След. Кубышка
01:30 След. Отпад башки
02:10 След. Забытый кумир
02:45 Пес Барбос и необычный кросс
02:55 Самогонщики
03:15 Свадьба в Малиновке
Домашний
05:00 Порочные связи. 5-я - 7-я серии
06:30 6 кадров
07:05 Баламут
08:45 За бортом
10:50 Непрекрасная леди. 1-я - 4-я серии
14:35 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 33-я - 36-я серии
22:25 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
02:10 Скарлетт. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
09:00 СашаТаня. 61-я - 73-я серии
15:10 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
17:10 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 38-я серия
21:00 Концерты. 2-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 33-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 212-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 213-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 6. 174-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики
06:25 38 попугаев
06:35 38 попугаев
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Танцевальный конкурс
06:55 Три кота. Кулинарное шоу
07:00 Три кота. Будь здоров
07:05 Три кота. Папа за маму
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Папин видеоблог
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Философский вопрос
07:40 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:45 Царевны. Лесная прогулка
07:55 Уральские пельмени. #взрослыеигры
08:30 Уральские пельмени. #армейскиебудни
09:00 Рогов+. 19-я серия
10:00 Два хвоста
11:35 Мальчик-дельфин
13:20 Мстители: Финал
17:00 Маска. Танцы. 5-я серия
19:20 Человек-паук: Возвращение домой
21:55 Человек-паук. Вдали от дома
00:25 Человек-паук: Через вселенные
02:30 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия
02:50 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Шайбу! Шайбу!
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос
12:25 Новости
12:30 Все на Матч!
13:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская область). Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Протон» (Саратов)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:55 Ограбление на Бейкер-Стрит
15:00 Хаос
17:05 Механик
18:50 Механик: Воскрешение
20:45 Паркер
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Правда лейтенанта Климова
05:45 Дело № 306
07:15 Голубые молнии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №117
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Инна Мудрецова
13:05 Специальный репортаж
13:50 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Военные прокуроры. Тайны спасённых жизней
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дело Румянцева
01:30 Табачный капитан
02:55 Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский сюрприз
03:35 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Степа-моряк». «Кошкин дом»
07:35 Берегись автомобиля
09:05 Тайны старого чердака. Знакомство
09:35 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:20 Передача знаний. 9-я серия
11:10 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»
13:05 Спектакль «Турандот«
14:35 История кукольной любви
14:55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Жан-Батист Грёз. Картина «Первая борозда»
15:25 Свадьба
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетика
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:20 Пешком... Москва пишущая
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й
18:35 Романтик романса. Гусарская баллада
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 По семейным обстоятельствам
22:20 VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». Спектакль Михайловского театра
00:15 Она вас любит!
01:40 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:20 Мультфильмы. «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...». «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
06:20 Пятница News. 200-я серия
06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия
10:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
15:20 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
17:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
20:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
22:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
00:30 Паразиты
02:50 Пятница News. 199-я серия
03:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
04:30 Пятница News. 200-я серия
МИР
05:00 Батюшка. 7-я и 8-я серии
06:25 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:55 Садко
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Ученица Мессинга. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Ученица Мессинга. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Ученица Мессинга. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Ученица Мессинга. 13-я - 16-я серии
03:45 Девушка спешит на свидание
04:45 Мультфильмы
Время начала передач - московское.