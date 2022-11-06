Программа передач 1 канал на 6 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 6 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 06.11.2022
05:00 Время желаний
06:00 Новости
06:10 Время желаний
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Перу
11:10 «Повара на колесах». Ростов Великий
12:00 Новости
12:15 «Надо просто любить и верить». К 100-летию Анатолия Папанова
13:20 Приходите завтра...
15:15 Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли
16:20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. Фигурное катание. Произвольная программа. Этап III. Прямой эфир
17:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:30 «Возмутитель спокойствия». К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра Зиновьева
00:20 Романовы
01:15 Камера. Мотор. Страна
02:35 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.