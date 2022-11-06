Программа передач 1 канал на 6 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 6 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 06.11.2022



05:00 Время желаний

06:00 Новости

06:10 Время желаний

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Перу

11:10 «Повара на колесах». Ростов Великий

12:00 Новости

12:15 «Надо просто любить и верить». К 100-летию Анатолия Папанова

13:20 Приходите завтра...

15:15 Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли

16:20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. Фигурное катание. Произвольная программа. Этап III. Прямой эфир

17:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:30 «Возмутитель спокойствия». К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра Зиновьева

00:20 Романовы

01:15 Камера. Мотор. Страна

02:35 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.