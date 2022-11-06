Программа передач Россия 1 на 6 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 06.11.2022



04:15 Бесприданница

05:40 Крепкий брак

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт

14:00 Вести

14:40 Тайны следствия-21

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Маргарита Симоньян

02:30 Крепкий брак



В программе передач возможны изменения.