Программа передач 5 канал на 6 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 6 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 06.11.2022
05:00 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
07:20 Турист
09:15 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
12:45 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
16:20 След. Ролевые игры
17:10 След. Расстройство романтического спектра
17:55 След. Тайная петля
18:40 След. Движение вниз
19:30 След. Последний обряд колдуна
20:15 След. Мертвый груз
21:05 След. Исчезнувший
21:50 След. Гниль
22:40 След. Убийственные цифры
23:25 След. Перед смертью не надышишься
00:10 След. Последняя пуля
00:55 След. Кубышка
01:30 След. Отпад башки
02:10 След. Забытый кумир
02:45 Пес Барбос и необычный кросс
02:55 Самогонщики
03:15 Свадьба в Малиновке
В программе передач возможны изменения.