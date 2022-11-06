Программа передач 5 канал на 6 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 6 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 06.11.2022



05:00 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

07:20 Турист

09:15 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

12:45 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

16:20 След. Ролевые игры

17:10 След. Расстройство романтического спектра

17:55 След. Тайная петля

18:40 След. Движение вниз

19:30 След. Последний обряд колдуна

20:15 След. Мертвый груз

21:05 След. Исчезнувший

21:50 След. Гниль

22:40 След. Убийственные цифры

23:25 След. Перед смертью не надышишься

00:10 След. Последняя пуля

00:55 След. Кубышка

01:30 След. Отпад башки

02:10 След. Забытый кумир

02:45 Пес Барбос и необычный кросс

02:55 Самогонщики

03:15 Свадьба в Малиновке



В программе передач возможны изменения.