Программа передач Матч ТВ на 6 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 06.11.2022



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Шайбу! Шайбу!

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос

12:25 Новости

12:30 Все на Матч!

13:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская область). Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:50 Новости

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Протон» (Саратов)

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»



В программе передач возможны изменения.