Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Матч ТВ на 6 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 06.11.2022

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Шайбу! Шайбу!
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос
12:25 Новости
12:30 Все на Матч!
13:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская область). Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Протон» (Саратов)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 5 ноября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 4 ноября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 3 ноября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 2 ноября 2022
  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023, 3-й этап, Казань, расписание прямых трансляций

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 786. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 15 шайб.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023 и турнирная таблица. 16-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 4 ноября 2022
    Где находится Теткино на карте Курской области
    Курс евро ЦБ РФ на 4 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 4 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Коронавирус - статистика на 3 ноября в России, Москве и Московской области
    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2022/2023
    Народные приметы на 4 ноября 2022 - День Казанской иконы Божией Матери
    Какой праздник 4 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 3 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 7 ноября 2022, материалы для классного часа
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru