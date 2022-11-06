Программа передач Матч ТВ на 6 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 06.11.2022
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Шайбу! Шайбу!
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос
12:25 Новости
12:30 Все на Матч!
13:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» (Московская область). Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
18:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Протон» (Саратов)
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»
В программе передач возможны изменения.