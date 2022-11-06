Программа передач РЕН ТВ на 6 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 06.11.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:55 Ограбление на Бейкер-Стрит

15:00 Хаос

17:05 Механик

18:50 Механик: Воскрешение

20:45 Паркер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.