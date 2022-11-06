Программа передач Звезда на 6 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 06.11.2022
04:05 Правда лейтенанта Климова
05:45 Дело № 306
07:15 Голубые молнии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №117
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Инна Мудрецова
13:05 Специальный репортаж
13:50 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Военные прокуроры. Тайны спасённых жизней
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дело Румянцева
01:30 Табачный капитан
02:55 Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский сюрприз
03:35 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.