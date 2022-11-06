Программа передач Звезда на 6 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 06.11.2022



04:05 Правда лейтенанта Климова

05:45 Дело № 306

07:15 Голубые молнии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №117

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Инна Мудрецова

13:05 Специальный репортаж

13:50 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Военные прокуроры. Тайны спасённых жизней

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дело Румянцева

01:30 Табачный капитан

02:55 Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский сюрприз

03:35 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.