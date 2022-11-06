Программа передач Культура на 6 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 06.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Степа-моряк». «Кошкин дом»

07:35 Берегись автомобиля

09:05 Тайны старого чердака. Знакомство

09:35 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:20 Передача знаний. 9-я серия

11:10 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»

13:05 Спектакль «Турандот«

14:35 История кукольной любви

14:55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Жан-Батист Грёз. Картина «Первая борозда»

15:25 Свадьба

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетика

17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев

17:20 Пешком... Москва пишущая

17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й

18:35 Романтик романса. Гусарская баллада

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 По семейным обстоятельствам

22:20 VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». Спектакль Михайловского театра

00:15 Она вас любит!

01:40 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:20 Мультфильмы. «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...». «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.