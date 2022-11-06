Программа передач Культура на 6 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 06.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Степа-моряк». «Кошкин дом»
07:35 Берегись автомобиля
09:05 Тайны старого чердака. Знакомство
09:35 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:20 Передача знаний. 9-я серия
11:10 Большие и маленькие. Сезон 4. 10-я серия - «Финал»
13:05 Спектакль «Турандот«
14:35 История кукольной любви
14:55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Жан-Батист Грёз. Картина «Первая борозда»
15:25 Свадьба
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетика
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:20 Пешком... Москва пишущая
17:50 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 3-й
18:35 Романтик романса. Гусарская баллада
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 По семейным обстоятельствам
22:20 VI Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». Спектакль Михайловского театра
00:15 Она вас любит!
01:40 Диалоги о животных. 10-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:20 Мультфильмы. «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...». «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, говорящая рыба!»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.