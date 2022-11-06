Программа передач Пятница на 6 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 06.11.2022
05:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
06:20 Пятница News. 200-я серия
06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия
10:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
15:20 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
17:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
20:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
22:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
00:30 Паразиты
02:50 Пятница News. 199-я серия
03:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
04:30 Пятница News. 200-я серия
В программе передач возможны изменения.