Программа передач Пятница на 6 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 06.11.2022



05:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

06:20 Пятница News. 200-я серия

06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

06:50 Снежная королева-3. Огонь и лёд

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия

10:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

15:20 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

17:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

20:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

22:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

00:30 Паразиты

02:50 Пятница News. 199-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

04:30 Пятница News. 200-я серия



В программе передач возможны изменения.