Программа передач МИР на 6 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 06.11.2022



05:00 Батюшка. 7-я и 8-я серии

06:25 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:55 Садко

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Ученица Мессинга. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Ученица Мессинга. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Ученица Мессинга. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Ученица Мессинга. 13-я - 16-я серии

03:45 Девушка спешит на свидание

04:45 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.