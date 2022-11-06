Программа передач МИР на 6 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 6 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 06.11.2022
05:00 Батюшка. 7-я и 8-я серии
06:25 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:55 Садко
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Ученица Мессинга. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Ученица Мессинга. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Ученица Мессинга. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Ученица Мессинга. 13-я - 16-я серии
03:45 Девушка спешит на свидание
04:45 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.