Программа передач, ТВ программа на 7 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 7 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 12-я и 13-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Погиб в бою, спасая брата

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 13-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:00 Освобождение

00:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Михаил Турецкий

03:15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктория Полторак



ТВЦ



03:40 Екатерина Воронина

05:10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Место встречи изменить нельзя

08:55 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я серия

09:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Железный лес. 1-я серия

12:46 Железный лес. 2-я серия

13:35 Мой герой. Владимир Политов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

17:00 «Шоу «Развод»

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия

19:20 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия

20:14 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия

21:07 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка

23:10 Знак качества. Кофе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Анджелины Джоли

01:25 Звезды против хирургов

02:05 Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса

02:45 Петровка, 38

03:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

03:47 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Объятия смерти

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Очевидный вариант

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь из накладного живота?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Братья по оружию», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 11-я и 12-я серии

00:20 Отставник

01:45 Зверобой 2. 13-я - 16-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни



5 канал



05:00 Известия

05:25 Не может быть!

06:55 Настоятель

08:45 Настоятель-2

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Настоятель-2

11:15 Отпуск за период службы. 1-я - 2-я серии

12:15 Отпуск за период службы. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Отпуск за период службы. 2-я - 4-я серии

15:40 Пустыня. 1-я - 2-я серии

17:30 Известия

18:00 Пустыня. 2-я - 4-я серии

20:15 След. Мертвый город

20:55 След. Хайпожорик

21:40 След. Душный человек

22:20 След. Худо vs Сочность

23:10 Свои-5. Блеф

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Легкие деньги

01:15 След. Сон совести

01:50 След. АМОК

02:30 След. Одна веревка на двоих

03:05 Детективы. Кровавый уикэнд

03:35 Детективы. Опасная профессия

04:05 Детективы. Чудовище

04:30 Детективы. Свет в окошке



Домашний



05:00 Порочные связи. 8-я - 10-я серии

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Обрыв». «Чужой план«

13:10 Порча. Разорванные нити

13:40 Знахарка. Больное самолюбие

14:15 Верну любимого. Не твоя

14:50 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии

19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Секрет ингредиента». «Холодная постель»

23:45 Знахарка. Больное самолюбие

00:20 Верну любимого. Не твоя

00:45 Понять. Простить. «Обрыв». «Чужой план»

01:35 Восток-Запад. 34-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия

05:10 Comedy Баттл. 10-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:00 Интерны. 90-я - 93-я серии

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 38-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 25-я - 27-я серии

12:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер«

13:00 СашаТаня. 73-я - 82-я серии

17:50 Хочу как ты

20:00 Отпуск. Сезон 2. 24-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 25-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 49-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 50-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 17-я серия

23:35 Взрыв из прошлого

01:30 Такое кино. 429-я серия

01:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 5-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия

03:55 Comedy Баттл. 11-я серия

04:40 Comedy Баттл. 12-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:05 Стойкий оловянный солдатик

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Аттракционы

06:20 Три кота

06:25 Шрэк. Страшилки

06:50 Сказки Шрэкова болота

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:20 100 мест, где поесть. 6-я серия

09:25 Человек-паук: Через вселенные

11:40 Человек-паук: Возвращение домой

14:20 Человек-паук. Вдали от дома

16:55 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

20:00 Малыш на драйве

22:20 Автобан

00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 35-я серия

01:15 Холмс и Ватсон

02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 1-я серия

03:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 2-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

07:25 Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Прямой эфир

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямой эфир

14:25 Все на Матч!

14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Прямой эфир

15:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера

16:40 Новости

16:45 Громко

17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:55 Все на Матч!

22:40 Новости

22:45 Тотальный футбол

23:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:20 Любить Билла

01:20 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья

03:00 Новости

03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Кёльн»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Перевозчик-3

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Прогулка

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Внимание, говорит Москва! 3-я и 4-я серии

06:30 7 ноября - День проведения парада на Красной площади в 1941 году

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Возвращение резидента. 1-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Эскадра ракет

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Экономические войны против Советского Союза

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение резидента. 1-я серия

00:45 Сын за отца...

02:05 Приказано взять живым

03:35 Москва - фронту

03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Барановского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:45 Моя судьба. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. «Строгий юноша». Судьба картины

11:10 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976

12:20 Забытое ремесло. Шорник

12:35 Звезды русского авангарда. Эксцентрики Козинцев и Трауберг

13:05 Юность Максима

14:40 Цвет времени. Караваджо

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:55 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Евгений Мравинский. Д. Шостакович. Симфония №8

18:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа

21:25 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым

22:10 Моя судьба. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Владимир Маяковский. «Я хочу быть понят своей страной...»

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. «Собака Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» Тургенева»

00:50 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976

01:55 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

02:45 Цвет времени. Надя Рушева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:40 Пятница News. 199-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия

11:20 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

12:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

13:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

15:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»

00:10 Ускорение

01:50 Пятница News. 201-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я серия

03:30 Пятница News. 200-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Батюшка. 6-я - 8-я серии

06:50 Мультфильмы

07:20 Неуловимые мстители

08:40 Новые приключения неуловимых

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Новые приключения неуловимых

10:30 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 10-я - 12-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 7 ноября 2022 Программа передач СТС на 7 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 7 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 3 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 3 ноября 2022









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