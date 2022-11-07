Программа передач, ТВ программа на 7 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 7 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 12-я и 13-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Погиб в бою, спасая брата
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 13-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Освобождение
00:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Михаил Турецкий
03:15 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктория Полторак
ТВЦ
03:40 Екатерина Воронина
05:10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Место встречи изменить нельзя
08:55 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я серия
09:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Железный лес. 1-я серия
12:46 Железный лес. 2-я серия
13:35 Мой герой. Владимир Политов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
16:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
17:00 «Шоу «Развод»
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия
19:20 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия
20:14 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия
21:07 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка
23:10 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Анджелины Джоли
01:25 Звезды против хирургов
02:05 Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса
02:45 Петровка, 38
03:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
03:47 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Объятия смерти
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Очевидный вариант
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Кровь на траве», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь из накладного живота?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Братья по оружию», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 11-я и 12-я серии
00:20 Отставник
01:45 Зверобой 2. 13-я - 16-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни
5 канал
05:00 Известия
05:25 Не может быть!
06:55 Настоятель
08:45 Настоятель-2
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Настоятель-2
11:15 Отпуск за период службы. 1-я - 2-я серии
12:15 Отпуск за период службы. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Отпуск за период службы. 2-я - 4-я серии
15:40 Пустыня. 1-я - 2-я серии
17:30 Известия
18:00 Пустыня. 2-я - 4-я серии
20:15 След. Мертвый город
20:55 След. Хайпожорик
21:40 След. Душный человек
22:20 След. Худо vs Сочность
23:10 Свои-5. Блеф
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Легкие деньги
01:15 След. Сон совести
01:50 След. АМОК
02:30 След. Одна веревка на двоих
03:05 Детективы. Кровавый уикэнд
03:35 Детективы. Опасная профессия
04:05 Детективы. Чудовище
04:30 Детективы. Свет в окошке
Домашний
05:00 Порочные связи. 8-я - 10-я серии
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Обрыв». «Чужой план«
13:10 Порча. Разорванные нити
13:40 Знахарка. Больное самолюбие
14:15 Верну любимого. Не твоя
14:50 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Секрет ингредиента». «Холодная постель»
23:45 Знахарка. Больное самолюбие
00:20 Верну любимого. Не твоя
00:45 Понять. Простить. «Обрыв». «Чужой план»
01:35 Восток-Запад. 34-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия
05:10 Comedy Баттл. 10-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:00 Интерны. 90-я - 93-я серии
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 38-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 25-я - 27-я серии
12:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер«
13:00 СашаТаня. 73-я - 82-я серии
17:50 Хочу как ты
20:00 Отпуск. Сезон 2. 24-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 25-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 49-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 50-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 17-я серия
23:35 Взрыв из прошлого
01:30 Такое кино. 429-я серия
01:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 5-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия
03:55 Comedy Баттл. 11-я серия
04:40 Comedy Баттл. 12-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:05 Стойкий оловянный солдатик
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Аттракционы
06:20 Три кота
06:25 Шрэк. Страшилки
06:50 Сказки Шрэкова болота
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:20 100 мест, где поесть. 6-я серия
09:25 Человек-паук: Через вселенные
11:40 Человек-паук: Возвращение домой
14:20 Человек-паук. Вдали от дома
16:55 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
20:00 Малыш на драйве
22:20 Автобан
00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 35-я серия
01:15 Холмс и Ватсон
02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 1-я серия
03:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 2-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
07:25 Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Прямой эфир
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямой эфир
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Прямой эфир
15:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера
16:40 Новости
16:45 Громко
17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:40 Новости
22:45 Тотальный футбол
23:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:20 Любить Билла
01:20 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья
03:00 Новости
03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Кёльн»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Перевозчик-3
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Прогулка
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Внимание, говорит Москва! 3-я и 4-я серии
06:30 7 ноября - День проведения парада на Красной площади в 1941 году
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Возвращение резидента. 1-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Эскадра ракет
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Экономические войны против Советского Союза
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение резидента. 1-я серия
00:45 Сын за отца...
02:05 Приказано взять живым
03:35 Москва - фронту
03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Барановского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Моя судьба. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. «Строгий юноша». Судьба картины
11:10 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976
12:20 Забытое ремесло. Шорник
12:35 Звезды русского авангарда. Эксцентрики Козинцев и Трауберг
13:05 Юность Максима
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:55 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Евгений Мравинский. Д. Шостакович. Симфония №8
18:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа
21:25 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым
22:10 Моя судьба. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Владимир Маяковский. «Я хочу быть понят своей страной...»
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. «Собака Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» Тургенева»
00:50 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976
01:55 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
02:45 Цвет времени. Надя Рушева
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 199-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия
11:20 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
12:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
13:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
15:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»
00:10 Ускорение
01:50 Пятница News. 201-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я серия
03:30 Пятница News. 200-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Батюшка. 6-я - 8-я серии
06:50 Мультфильмы
07:20 Неуловимые мстители
08:40 Новые приключения неуловимых
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Новые приключения неуловимых
10:30 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 10-я - 12-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.