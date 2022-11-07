Программа передач ТВЦ на 7 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 07.11.2022



03:40 Екатерина Воронина

05:10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Место встречи изменить нельзя

08:55 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я серия

09:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Железный лес. 1-я серия

12:46 Железный лес. 2-я серия

13:35 Мой герой. Владимир Политов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

16:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

17:00 «Шоу «Развод»

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия

19:20 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия

20:14 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия

21:07 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка

23:10 Знак качества. Кофе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната Анджелины Джоли

01:25 Звезды против хирургов

02:05 Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса

02:45 Петровка, 38

03:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

03:47 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд



В программе передач возможны изменения.