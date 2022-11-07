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Программа передач ТВЦ на 7 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 07.11.2022

03:40 Екатерина Воронина
05:10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Место встречи изменить нельзя
08:55 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 1-я серия
09:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Железный лес. 1-я серия
12:46 Железный лес. 2-я серия
13:35 Мой герой. Владимир Политов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
16:05 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
17:00 «Шоу «Развод»
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия
19:20 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия
20:14 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия
21:07 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка
23:10 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната Анджелины Джоли
01:25 Звезды против хирургов
02:05 Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса
02:45 Петровка, 38
03:00 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
03:47 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд

В программе передач возможны изменения.









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