Программа передач 5 канал на 7 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 7 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 07.11.2022
05:00 Известия
05:25 Не может быть!
06:55 Настоятель
08:45 Настоятель-2
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Настоятель-2
11:15 Отпуск за период службы. 1-я - 2-я серии
12:15 Отпуск за период службы. 2-я серия
13:00 Известия
13:30 Отпуск за период службы. 2-я - 4-я серии
15:40 Пустыня. 1-я - 2-я серии
17:30 Известия
18:00 Пустыня. 2-я - 4-я серии
20:15 След. Мертвый город
20:55 След. Хайпожорик
21:40 След. Душный человек
22:20 След. Худо vs Сочность
23:10 Свои-5. Блеф
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Легкие деньги
01:15 След. Сон совести
01:50 След. АМОК
02:30 След. Одна веревка на двоих
03:05 Детективы. Кровавый уикэнд
03:35 Детективы. Опасная профессия
04:05 Детективы. Чудовище
04:30 Детективы. Свет в окошке
В программе передач возможны изменения.