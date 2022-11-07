Программа передач 5 канал на 7 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 7 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 07.11.2022



05:00 Известия

05:25 Не может быть!

06:55 Настоятель

08:45 Настоятель-2

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Настоятель-2

11:15 Отпуск за период службы. 1-я - 2-я серии

12:15 Отпуск за период службы. 2-я серия

13:00 Известия

13:30 Отпуск за период службы. 2-я - 4-я серии

15:40 Пустыня. 1-я - 2-я серии

17:30 Известия

18:00 Пустыня. 2-я - 4-я серии

20:15 След. Мертвый город

20:55 След. Хайпожорик

21:40 След. Душный человек

22:20 След. Худо vs Сочность

23:10 Свои-5. Блеф

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Легкие деньги

01:15 След. Сон совести

01:50 След. АМОК

02:30 След. Одна веревка на двоих

03:05 Детективы. Кровавый уикэнд

03:35 Детективы. Опасная профессия

04:05 Детективы. Чудовище

04:30 Детективы. Свет в окошке



В программе передач возможны изменения.