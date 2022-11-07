Программа передач СТС на 7 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 07.11.2022



05:00 Мультфильмы

05:05 Стойкий оловянный солдатик

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Аттракционы

06:20 Три кота

06:25 Шрэк. Страшилки

06:50 Сказки Шрэкова болота

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:20 100 мест, где поесть. 6-я серия

09:25 Человек-паук: Через вселенные

11:40 Человек-паук: Возвращение домой

14:20 Человек-паук. Вдали от дома

16:55 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

20:00 Малыш на драйве

22:20 Автобан

00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 35-я серия

01:15 Холмс и Ватсон

02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 1-я серия

03:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 2-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.