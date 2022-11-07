Программа передач СТС на 7 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 07.11.2022
05:00 Мультфильмы
05:05 Стойкий оловянный солдатик
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Аттракционы
06:20 Три кота
06:25 Шрэк. Страшилки
06:50 Сказки Шрэкова болота
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:20 100 мест, где поесть. 6-я серия
09:25 Человек-паук: Через вселенные
11:40 Человек-паук: Возвращение домой
14:20 Человек-паук. Вдали от дома
16:55 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
20:00 Малыш на драйве
22:20 Автобан
00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 35-я серия
01:15 Холмс и Ватсон
02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 1-я серия
03:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 2-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
В программе передач возможны изменения.