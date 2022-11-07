Программа передач Матч ТВ на 7 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 07.11.2022



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

07:25 Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Прямой эфир

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямой эфир

14:25 Все на Матч!

14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Прямой эфир

15:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера

16:40 Новости

16:45 Громко

17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:55 Все на Матч!

22:40 Новости

22:45 Тотальный футбол

23:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

00:20 Любить Билла

01:20 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья

03:00 Новости

03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Кёльн»



В программе передач возможны изменения.