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Программа передач Матч ТВ на 7 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 07.11.2022

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Унион»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
07:25 Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Прямой эфир
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямой эфир
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. Прямой эфир
15:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера
16:40 Новости
16:45 Громко
17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:55 Все на Матч!
22:40 Новости
22:45 Тотальный футбол
23:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
00:20 Любить Билла
01:20 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья
03:00 Новости
03:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Кёльн»

В программе передач возможны изменения.









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