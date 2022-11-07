Программа передач Звезда на 7 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 07.11.2022



05:00 Внимание, говорит Москва! 3-я и 4-я серии

06:30 7 ноября - День проведения парада на Красной площади в 1941 году

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Возвращение резидента. 1-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Эскадра ракет

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Экономические войны против Советского Союза

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение резидента. 1-я серия

00:45 Сын за отца...

02:05 Приказано взять живым

03:35 Москва - фронту

03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.