Программа передач Звезда на 7 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 07.11.2022
05:00 Внимание, говорит Москва! 3-я и 4-я серии
06:30 7 ноября - День проведения парада на Красной площади в 1941 году
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Возвращение резидента. 1-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Эскадра ракет
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Экономические войны против Советского Союза
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение резидента. 1-я серия
00:45 Сын за отца...
02:05 Приказано взять живым
03:35 Москва - фронту
03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.