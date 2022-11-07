Программа передач Культура на 7 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 07.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Барановского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:45 Моя судьба. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. «Строгий юноша». Судьба картины

11:10 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976

12:20 Забытое ремесло. Шорник

12:35 Звезды русского авангарда. Эксцентрики Козинцев и Трауберг

13:05 Юность Максима

14:40 Цвет времени. Караваджо

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:55 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Евгений Мравинский. Д. Шостакович. Симфония №8

18:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа

21:25 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым

22:10 Моя судьба. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Владимир Маяковский. «Я хочу быть понят своей страной...»

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. «Собака Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» Тургенева»

00:50 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976

01:55 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

02:45 Цвет времени. Надя Рушева

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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