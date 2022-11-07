Программа передач Культура на 7 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 07.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Барановского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Моя судьба. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. «Строгий юноша». Судьба картины
11:10 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976
12:20 Забытое ремесло. Шорник
12:35 Звезды русского авангарда. Эксцентрики Козинцев и Трауберг
13:05 Юность Максима
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:55 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Евгений Мравинский. Д. Шостакович. Симфония №8
18:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа
21:25 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым
22:10 Моя судьба. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Владимир Маяковский. «Я хочу быть понят своей страной...»
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. «Собака Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» Тургенева»
00:50 ХX век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976
01:55 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
02:45 Цвет времени. Надя Рушева
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.