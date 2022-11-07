Программа передач Пятница на 7 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 07.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:40 Пятница News. 199-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия

11:20 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»

12:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

13:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

15:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»

00:10 Ускорение

01:50 Пятница News. 201-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я серия

03:30 Пятница News. 200-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



В программе передач возможны изменения.