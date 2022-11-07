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Программа передач Пятница на 7 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 07.11.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 199-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия
11:20 На ножах. Сезон 2. 13-я серия - «Сочи. Сокол»
12:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
13:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
14:40 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
15:50 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
23:10 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия - «Ярославль»
00:10 Ускорение
01:50 Пятница News. 201-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я серия
03:30 Пятница News. 200-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

В программе передач возможны изменения.









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