Программа передач МИР на 7 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 07.11.2022



05:00 Батюшка. 6-я - 8-я серии

06:50 Мультфильмы

07:20 Неуловимые мстители

08:40 Новые приключения неуловимых

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Новые приключения неуловимых

10:30 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 10-я - 12-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.