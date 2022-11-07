Программа передач МИР на 7 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 7 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 07.11.2022
05:00 Батюшка. 6-я - 8-я серии
06:50 Мультфильмы
07:20 Неуловимые мстители
08:40 Новые приключения неуловимых
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Новые приключения неуловимых
10:30 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 10-я - 12-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Красная королева. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.