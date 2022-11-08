Программа передач, ТВ программа на 8 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 8 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 14-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 14-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Козак
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Лукьяненко
03:00 Морозова. Сезон 2. 38-я серия - «Право на смерть»
03:50 Морозова. Сезон 2. 39-я серия - «Последнее свидание»
ТВЦ
04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд
05:20 Мой герой. Владимир Политов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Антинутриенты
08:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я серия
09:43 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Однолюбы
11:30 События
11:50 Железный лес. 3-я серия
12:46 Железный лес. 4-я серия
13:35 Мой герой. Анастасия Волочкова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
17:00 На экран - через постель
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ирина Цывина. Не могу одна
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Первые лица. Смертельная скорость
01:25 Прощание. Владимир Жириновский
02:05 Предатели. Карьера охранника Демьянюка
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
03:51 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный футбол
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. От кого родила официантка?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Агент под прикрытием», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто английская провокация
01:15 Зверобой 2. 17-я - 20-я серии
04:15 Таинственная Россия
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник
5 канал
05:00 Известия
05:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Пикник
14:25 Дознаватель. Белые ночи
15:20 Дознаватель. Поединок
16:20 Дознаватель. Командировка
17:15 Дознаватель. Лекарство
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Лекарство
18:40 Дознаватель. Судьба
19:35 След. Невесты вурдалака
20:15 След. День рождения папы
20:55 След. Зайчик
21:40 След. Наш любимый тренер
22:25 След. Бычье сердце
23:10 Свои-5. Справедливости ради!
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Во мраке
01:15 След. Смерть любит контрасты
01:50 След. Весёлые старты
02:30 След. Гниль
03:05 Детективы. Окно смерти
03:35 Детективы. Братья и сестры
04:00 Детективы. Соперники
04:30 Детективы. Жгучая ревность
Домашний
04:55 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»
12:50 Порча. Пробуждение
13:20 Знахарка. Сверчок
13:55 Верну любимого. Клянусь полюбит
14:30 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Лужа». «Только вдвоём»
23:45 Знахарка. Сверчок
00:20 Верну любимого. Клянусь полюбит
00:45 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»
01:35 Восток-Запад. 35-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 12-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
07:00 Интерны. 94-я - 97-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»
09:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»
10:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»
10:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»
11:00 Универ. Новая общага. 33-я серия - «Ох-хо-хо»
11:30 Универ. Новая общага. 34-я серия - «Кузя и гей»
12:00 Универ. Новая общага. 35-я серия - «Сплит»
12:30 Универ. Новая общага. 36-я серия - «Примирение»
13:00 СашаТаня. 83-я - 91-я серии
17:35 Мистер и Миссис Смит
20:00 Отпуск. Сезон 2. 25-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 26-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 50-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 51-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 18-я серия
23:35 Хочу как ты
01:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 6-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия
03:35 Comedy Баттл. 13-я серия
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:20 Миллион в мешке
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я - 183-я серии
06:05 Три кота. Музыкальные инструменты
06:10 Три кота. Инструкция
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Ненужные вещи
06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:30 Сказки Шрэкова болота
06:50 Шрэк-4D
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Уральские пельмени. #сокоLav
09:20 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
09:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
10:20 Воронины. Сезон 12. 3-я серия
10:55 Белоснежка: Месть гномов
13:00 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
17:55 Корни. Сезон 2. 6-я серия
19:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия
19:30 Корни. Сезон 2. 9-я серия
20:00 Человек-паук: Возвращение домой
22:40 Смокинг
00:35 Васаби
02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 3-я серия
03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 4-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Еврофутбол. Обзор
16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». Прямой эфир
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вердер». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:20 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Игорь Нетто
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паркер
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Механик
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Возвращение резидента. 2-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Космическая дорога
19:40 Улика из прошлого. Мост через Амударью. Тайна ввода советских войск в Афганистан
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение резидента. 2-я серия
00:45 Ночной патруль
02:20 Сын за отца...
03:40 Сделано в СССР
03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома литературных мэтров
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
08:30 Новости культуры
08:40 Моя судьба. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Кто такие Пермские боги?
11:10 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985
12:30 Звезды русского авангарда. Первооткрыватель Николай Экк
13:00 Путевка в жизнь
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Инквизиция
15:50 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым
16:35 Приключения Аристотеля в Москве
17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфония №5
18:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Моя судьба. 2-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Вера Комиссаржевская. «Она была - вся мятеж и вся весна...»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985
01:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 200-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия
10:30 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
11:30 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
12:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
13:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»
21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 1-я серия - «Екатерина Варнава и Ольга Картункова»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия
00:00 Капитан Филлипс
02:10 Пятница News. 202-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 4-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 5-я серия
04:00 Пятница News. 201-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Красная королева. 4-я серия
05:20 Ученица Мессинга. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Ученица Мессинга. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 13-я - 15-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Красная королева. 5-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.