Программа передач, ТВ программа на 8 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 8 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 14-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 14-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Козак

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Лукьяненко

03:00 Морозова. Сезон 2. 38-я серия - «Право на смерть»

03:50 Морозова. Сезон 2. 39-я серия - «Последнее свидание»



ТВЦ



04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд

05:20 Мой герой. Владимир Политов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Антинутриенты

08:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я серия

09:43 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Однолюбы

11:30 События

11:50 Железный лес. 3-я серия

12:46 Железный лес. 4-я серия

13:35 Мой герой. Анастасия Волочкова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

17:00 На экран - через постель

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ирина Цывина. Не могу одна

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Первые лица. Смертельная скорость

01:25 Прощание. Владимир Жириновский

02:05 Предатели. Карьера охранника Демьянюка

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

03:51 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный футбол

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. От кого родила официантка?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Агент под прикрытием», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто английская провокация

01:15 Зверобой 2. 17-я - 20-я серии

04:15 Таинственная Россия

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник



5 канал



05:00 Известия

05:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Пикник

14:25 Дознаватель. Белые ночи

15:20 Дознаватель. Поединок

16:20 Дознаватель. Командировка

17:15 Дознаватель. Лекарство

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Лекарство

18:40 Дознаватель. Судьба

19:35 След. Невесты вурдалака

20:15 След. День рождения папы

20:55 След. Зайчик

21:40 След. Наш любимый тренер

22:25 След. Бычье сердце

23:10 Свои-5. Справедливости ради!

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Во мраке

01:15 След. Смерть любит контрасты

01:50 След. Весёлые старты

02:30 След. Гниль

03:05 Детективы. Окно смерти

03:35 Детективы. Братья и сестры

04:00 Детективы. Соперники

04:30 Детективы. Жгучая ревность



Домашний



04:55 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»

12:50 Порча. Пробуждение

13:20 Знахарка. Сверчок

13:55 Верну любимого. Клянусь полюбит

14:30 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Лужа». «Только вдвоём»

23:45 Знахарка. Сверчок

00:20 Верну любимого. Клянусь полюбит

00:45 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»

01:35 Восток-Запад. 35-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 12-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

07:00 Интерны. 94-я - 97-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»

09:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»

10:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»

10:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»

11:00 Универ. Новая общага. 33-я серия - «Ох-хо-хо»

11:30 Универ. Новая общага. 34-я серия - «Кузя и гей»

12:00 Универ. Новая общага. 35-я серия - «Сплит»

12:30 Универ. Новая общага. 36-я серия - «Примирение»

13:00 СашаТаня. 83-я - 91-я серии

17:35 Мистер и Миссис Смит

20:00 Отпуск. Сезон 2. 25-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 26-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 50-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 51-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 18-я серия

23:35 Хочу как ты

01:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 6-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия

03:35 Comedy Баттл. 13-я серия

04:20 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:20 Миллион в мешке

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я - 183-я серии

06:05 Три кота. Музыкальные инструменты

06:10 Три кота. Инструкция

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Ненужные вещи

06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:30 Сказки Шрэкова болота

06:50 Шрэк-4D

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 6-я серия

09:00 Уральские пельмени. #сокоLav

09:20 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

09:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

10:20 Воронины. Сезон 12. 3-я серия

10:55 Белоснежка: Месть гномов

13:00 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

17:55 Корни. Сезон 2. 6-я серия

19:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия

19:30 Корни. Сезон 2. 9-я серия

20:00 Человек-паук: Возвращение домой

22:40 Смокинг

00:35 Васаби

02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 3-я серия

03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 4-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Еврофутбол. Обзор

16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». Прямой эфир

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вердер». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:20 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Игорь Нетто

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паркер

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Механик

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Возвращение резидента. 2-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Космическая дорога

19:40 Улика из прошлого. Мост через Амударью. Тайна ввода советских войск в Афганистан

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение резидента. 2-я серия

00:45 Ночной патруль

02:20 Сын за отца...

03:40 Сделано в СССР

03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома литературных мэтров

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

08:30 Новости культуры

08:40 Моя судьба. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Кто такие Пермские боги?

11:10 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985

12:30 Звезды русского авангарда. Первооткрыватель Николай Экк

13:00 Путевка в жизнь

14:50 Цвет времени. Надя Рушева

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Инквизиция

15:50 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым

16:35 Приключения Аристотеля в Москве

17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфония №5

18:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Моя судьба. 2-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Вера Комиссаржевская. «Она была - вся мятеж и вся весна...»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985

01:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 200-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия

10:30 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

11:30 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

12:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

13:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»

21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 1-я серия - «Екатерина Варнава и Ольга Картункова»

23:20 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия

00:00 Капитан Филлипс

02:10 Пятница News. 202-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 4-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 5-я серия

04:00 Пятница News. 201-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Красная королева. 4-я серия

05:20 Ученица Мессинга. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Ученица Мессинга. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 13-я - 15-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Красная королева. 5-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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