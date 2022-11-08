Программа передач Россия 1 на 8 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 08.11.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 14-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Козак
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Лукьяненко
03:00 Морозова. Сезон 2. 38-я серия - «Право на смерть»
03:50 Морозова. Сезон 2. 39-я серия - «Последнее свидание»
В программе передач возможны изменения.