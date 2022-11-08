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Программа передач ТВЦ на 8 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 08.11.2022

04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд
05:20 Мой герой. Владимир Политов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Антинутриенты
08:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я серия
09:43 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Однолюбы
11:30 События
11:50 Железный лес. 3-я серия
12:46 Железный лес. 4-я серия
13:35 Мой герой. Анастасия Волочкова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
17:00 На экран - через постель
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ирина Цывина. Не могу одна
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Первые лица. Смертельная скорость
01:25 Прощание. Владимир Жириновский
02:05 Предатели. Карьера охранника Демьянюка
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
03:51 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини

В программе передач возможны изменения.









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