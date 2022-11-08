Программа передач ТВЦ на 8 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 08.11.2022



04:35 Игорь Тальков. Последний аккорд

05:20 Мой герой. Владимир Политов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Антинутриенты

08:50 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 3-я серия

09:43 Я знаю твои секреты-8. Белый рыцарь. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Однолюбы

11:30 События

11:50 Железный лес. 3-я серия

12:46 Железный лес. 4-я серия

13:35 Мой герой. Анастасия Волочкова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

17:00 На экран - через постель

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ирина Цывина. Не могу одна

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Первые лица. Смертельная скорость

01:25 Прощание. Владимир Жириновский

02:05 Предатели. Карьера охранника Демьянюка

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

03:51 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини



В программе передач возможны изменения.