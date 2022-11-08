Программа передач НТВ на 8 ноября 2022

Телепрограмма НТВ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 08.11.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный футбол

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. От кого родила официантка?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Агент под прикрытием», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто английская провокация

01:15 Зверобой 2. 17-я - 20-я серии

04:15 Таинственная Россия

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник



В программе передач возможны изменения.