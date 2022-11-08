Программа передач НТВ на 8 ноября 2022

Телепрограмма НТВ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 08.11.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Подводные камни
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Убойный футбол
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Утопленница», 1-я и 2-я серии. «Нефтяная лихорадка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. От кого родила официантка?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Агент под прикрытием», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 13-я и 14-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто английская провокация
01:15 Зверобой 2. 17-я - 20-я серии
04:15 Таинственная Россия
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник
В программе передач возможны изменения.