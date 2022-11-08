Программа передач 5 канал на 8 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 8 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 08.11.2022



05:00 Известия

05:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Пикник

14:25 Дознаватель. Белые ночи

15:20 Дознаватель. Поединок

16:20 Дознаватель. Командировка

17:15 Дознаватель. Лекарство

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Лекарство

18:40 Дознаватель. Судьба

19:35 След. Невесты вурдалака

20:15 След. День рождения папы

20:55 След. Зайчик

21:40 След. Наш любимый тренер

22:25 След. Бычье сердце

23:10 Свои-5. Справедливости ради!

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Во мраке

01:15 След. Смерть любит контрасты

01:50 След. Весёлые старты

02:30 След. Гниль

03:05 Детективы. Окно смерти

03:35 Детективы. Братья и сестры

04:00 Детективы. Соперники

04:30 Детективы. Жгучая ревность



В программе передач возможны изменения.