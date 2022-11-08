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Программа передач 5 канал на 8 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 8 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 08.11.2022

05:00 Известия
05:30 По следу зверя. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Пикник
14:25 Дознаватель. Белые ночи
15:20 Дознаватель. Поединок
16:20 Дознаватель. Командировка
17:15 Дознаватель. Лекарство
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Лекарство
18:40 Дознаватель. Судьба
19:35 След. Невесты вурдалака
20:15 След. День рождения папы
20:55 След. Зайчик
21:40 След. Наш любимый тренер
22:25 След. Бычье сердце
23:10 Свои-5. Справедливости ради!
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Во мраке
01:15 След. Смерть любит контрасты
01:50 След. Весёлые старты
02:30 След. Гниль
03:05 Детективы. Окно смерти
03:35 Детективы. Братья и сестры
04:00 Детективы. Соперники
04:30 Детективы. Жгучая ревность

В программе передач возможны изменения.









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