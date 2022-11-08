Программа передач Домашний на 8 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 08.11.2022
04:55 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»
12:50 Порча. Пробуждение
13:20 Знахарка. Сверчок
13:55 Верну любимого. Клянусь полюбит
14:30 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Лужа». «Только вдвоём»
23:45 Знахарка. Сверчок
00:20 Верну любимого. Клянусь полюбит
00:45 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»
01:35 Восток-Запад. 35-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
В программе передач возможны изменения.