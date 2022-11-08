Программа передач Домашний на 8 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 08.11.2022



04:55 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»

12:50 Порча. Пробуждение

13:20 Знахарка. Сверчок

13:55 Верну любимого. Клянусь полюбит

14:30 Обманутые надежды. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Лужа». «Только вдвоём»

23:45 Знахарка. Сверчок

00:20 Верну любимого. Клянусь полюбит

00:45 Понять. Простить. «Опасный приём». «Нянька для мужа»

01:35 Восток-Запад. 35-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



В программе передач возможны изменения.