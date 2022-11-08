Программа передач СТС на 8 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 08.11.2022
04:50 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
05:20 Миллион в мешке
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я - 183-я серии
06:05 Три кота. Музыкальные инструменты
06:10 Три кота. Инструкция
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Ненужные вещи
06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:30 Сказки Шрэкова болота
06:50 Шрэк-4D
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Уральские пельмени. #сокоLav
09:20 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
09:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
10:20 Воронины. Сезон 12. 3-я серия
10:55 Белоснежка: Месть гномов
13:00 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
17:55 Корни. Сезон 2. 6-я серия
19:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия
19:30 Корни. Сезон 2. 9-я серия
20:00 Человек-паук: Возвращение домой
22:40 Смокинг
00:35 Васаби
02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 3-я серия
03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 4-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии
В программе передач возможны изменения.