Программа передач СТС на 8 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 08.11.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия

05:20 Миллион в мешке

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я - 183-я серии

06:05 Три кота. Музыкальные инструменты

06:10 Три кота. Инструкция

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Ненужные вещи

06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:30 Сказки Шрэкова болота

06:50 Шрэк-4D

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 6-я серия

09:00 Уральские пельмени. #сокоLav

09:20 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

09:55 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

10:20 Воронины. Сезон 12. 3-я серия

10:55 Белоснежка: Месть гномов

13:00 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

17:55 Корни. Сезон 2. 6-я серия

19:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия

19:30 Корни. Сезон 2. 9-я серия

20:00 Человек-паук: Возвращение домой

22:40 Смокинг

00:35 Васаби

02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 3-я серия

03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 4-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 4. 8-я - 10-я серии



В программе передач возможны изменения.