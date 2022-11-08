Программа передач Матч ТВ на 8 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 08.11.2022
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Еврофутбол. Обзор
16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». Прямой эфир
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вердер». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:20 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Игорь Нетто
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.