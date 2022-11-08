Программа передач Матч ТВ на 8 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 08.11.2022



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Еврофутбол. Обзор

16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

17:55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». Прямой эфир

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вердер». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:20 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - Ю. Раисов

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Игорь Нетто

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.