Программа передач Звезда на 8 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 08.11.2022
03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Возвращение резидента. 2-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Космическая дорога
19:40 Улика из прошлого. Мост через Амударью. Тайна ввода советских войск в Афганистан
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение резидента. 2-я серия
00:45 Ночной патруль
02:20 Сын за отца...
03:40 Сделано в СССР
03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.