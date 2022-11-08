Программа передач Звезда на 8 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 08.11.2022



03:55 Сердце капитана Немова. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Возвращение резидента. 2-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Дорога огня. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Космическая дорога

19:40 Улика из прошлого. Мост через Амударью. Тайна ввода советских войск в Афганистан

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение резидента. 2-я серия

00:45 Ночной патруль

02:20 Сын за отца...

03:40 Сделано в СССР

03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.