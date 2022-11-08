Программа передач Культура на 8 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 08.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома литературных мэтров
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия
08:30 Новости культуры
08:40 Моя судьба. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Кто такие Пермские боги?
11:10 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985
12:30 Звезды русского авангарда. Первооткрыватель Николай Экк
13:00 Путевка в жизнь
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Инквизиция
15:50 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым
16:35 Приключения Аристотеля в Москве
17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфония №5
18:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Моя судьба. 2-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Вера Комиссаржевская. «Она была - вся мятеж и вся весна...»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985
01:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.