Программа передач Культура на 8 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 08.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома литературных мэтров

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 1-я серия

08:30 Новости культуры

08:40 Моя судьба. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Кто такие Пермские боги?

11:10 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985

12:30 Звезды русского авангарда. Первооткрыватель Николай Экк

13:00 Путевка в жизнь

14:50 Цвет времени. Надя Рушева

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Инквизиция

15:50 Сати. Нескучная классика... С Настасьей Хрущевой, Павлом Кармановым и Владимиром Мартыновым

16:35 Приключения Аристотеля в Москве

17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфония №5

18:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Моя судьба. 2-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Вера Комиссаржевская. «Она была - вся мятеж и вся весна...»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Сергей Яковлевич Лемешев». Документальный фильм. Режиссер Ф. Слидовкер. 1985

01:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

02:30 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.