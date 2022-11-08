Программа передач Пятница на 8 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 08.11.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 200-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия

10:30 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

11:30 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

12:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

13:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»

21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 1-я серия - «Екатерина Варнава и Ольга Картункова»

23:20 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия

00:00 Капитан Филлипс

02:10 Пятница News. 202-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 4-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 5-я серия

04:00 Пятница News. 201-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.