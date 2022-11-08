Программа передач Пятница на 8 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 8 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 08.11.2022
05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 200-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 5-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия
10:30 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
11:30 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
12:30 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
13:30 Король десертов. Сезон 1. 2-я серия - «Пряничное дело»
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 3-я серия - «Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова»
21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 1-я серия - «Екатерина Варнава и Ольга Картункова»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 1-я серия
00:00 Капитан Филлипс
02:10 Пятница News. 202-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 4-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 5-я серия
04:00 Пятница News. 201-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
В программе передач возможны изменения.