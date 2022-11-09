Программа передач, ТВ программа на 9 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 9 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 15-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 15-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

03:00 Морозова. Сезон 2. 40-я серия - «Подмена»

03:50 Морозова. Сезон 2. 41-я серия - «Одержимость»



ТВЦ



04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини

05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Цинк

08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я серия

09:45 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое

11:30 События

11:50 Игра с тенью. 1-я серия

12:43 Игра с тенью. 2-я серия

13:35 Мой герой. Андрей Анкудинов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия

17:00 Фальшивая родня

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 64-я серия

23:10 Прощание. Юрий Шатунов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «Бедные родственники» советской эстрады»

01:25 Знак качества. Куриное мясо

02:10 Несостоявшиеся генсеки

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия

03:51 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия

04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Сеанс черной магии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Под прикрытием», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Под прикрытием», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сирота при живом отце?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Бумажный дракон», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 15-я и 16-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Британские корни Гитлера

01:10 Зверобой 2. 21-я - 24-я серии

04:15 Таинственная Россия

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Маска смерти



5 канал



05:00 Известия

05:45 Дознаватель. Командировка

06:35 Дознаватель. Лекарство

07:25 Дознаватель. Судьба

08:20 Боевая единичка. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Боевая единичка. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Награда

14:20 Дознаватель. Огонь

15:20 Дознаватель. Ксива

16:20 Дознаватель. Мразь

17:15 Дознаватель. Жара

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Жара

18:40 Дознаватель. Свидетель

19:35 След. Акула

20:20 След. Контакт

20:55 След. Машинка времени

21:40 След. Пирамида Хопса

22:25 След. Чужого не надо

23:10 Свои-5. Сын

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гвозди бы делать

01:15 След. Кратчайший путь на небеса

01:45 След. Сожги эту книгу

02:25 След. Перед смертью не надышишься

03:00 Детективы. Тело исчезает в полночь

03:30 Детективы. Упавшая звезда

03:55 Детективы. Пропала мама, кот и собака

04:30 Детективы. Сердце Ричарда



Домашний



04:55 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»

13:30 Порча. Рыба

14:00 Знахарка. Без памяти

14:35 Верну любимого. Спасение утопающих

15:10 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Любовь по принуждению». «Наследник»

00:05 Знахарка. Без памяти

00:35 Верну любимого. Спасение утопающих

01:00 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»

01:50 Восток-Запад. 36-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 14-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

07:00 Интерны. 98-я - 101-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 37-я серия - «Инцидент»

09:30 Универ. Новая общага. 38-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»

10:30 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»

11:00 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»

11:30 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»

12:00 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»

12:30 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»

13:00 СашаТаня. 92-я - 98-я серии

16:35 Загадочная история Бенджамина Баттона

20:00 Отпуск. Сезон 2. 26-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 27-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 51-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 52-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 19-я серия

23:35 Мистер и Миссис Смит

01:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 7-я серия

02:55 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия

03:45 Comedy Баттл. 15-я серия

04:30 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

06:05 Три кота. Понять и простить

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Сила воли

06:20 Три кота. Будь здоров

06:25 Сказки Шрэкова болота

06:35 Шрэк-4D

06:45 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия

09:00 Воронины. Сезон 11. 16-я серия

09:30 Воронины. Сезон 12. 4-я серия

10:00 Воронины. Сезон 12. 5-я серия

10:30 Воронины. Сезон 12. 6-я серия

11:00 Смокинг

13:00 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии

17:55 Корни. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Корни

19:30 Корни

20:00 Человек-паук. Вдали от дома

22:30 Рыцарь дня

00:45 Милые кости

03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 5-я серия

03:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 6-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия



Матч ТВ



05:00 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Вид сверху

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:20 Специальный репортаж

19:40 Все на Матч!

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта». Прямой эфир

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Фрайбург». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:20 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Механик: Воскрешение

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Иллюзия полета

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Конец операции «Резидент». 1-я серия

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Контригра. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Контригра. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Свободное пространство

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Конец операции «Резидент«. 1-я серия

00:50 Приказ: Огонь не открывать

02:20 Приказ: Перейти границу

03:50 Контригра. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Ростов Великий

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

08:30 Новости культуры

08:40 Моя судьба. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. История французской революции

11:10 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 1-я серия. 1977

12:20 Забытое ремесло. Извозчик

12:35 Звезды русского авангарда. Крупный план времени Всеволода Пудовкина

13:05 Жуковский

14:30 Гении и злодеи. Константин Ушинский

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка

15:45 Белая студия

16:30 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. П. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»

18:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:25 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой

22:10 Моя судьба. 3-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 1-я серия. 1977

01:25 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

02:15 Приключения Аристотеля в Москве

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»

05:20 Пятница News. 201-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия

10:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

11:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

12:40 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

15:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

16:50 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

17:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия

00:10 Воздушный маршал

02:00 Пятница News. 203-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия

03:50 Пятница News. 202-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



МИР



05:00 Красная королева. 8-я серия

05:20 Ученица Мессинга. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Ученица Мессинга. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 16-я - 18-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Красная королева. 9-я - 12-я серии



Время начала передач - московское.



















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