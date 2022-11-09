Программа передач, ТВ программа на 9 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 9 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 15-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 15-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:00 Морозова. Сезон 2. 40-я серия - «Подмена»
03:50 Морозова. Сезон 2. 41-я серия - «Одержимость»
ТВЦ
04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини
05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Цинк
08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я серия
09:45 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое
11:30 События
11:50 Игра с тенью. 1-я серия
12:43 Игра с тенью. 2-я серия
13:35 Мой герой. Андрей Анкудинов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия
17:00 Фальшивая родня
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 64-я серия
23:10 Прощание. Юрий Шатунов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «Бедные родственники» советской эстрады»
01:25 Знак качества. Куриное мясо
02:10 Несостоявшиеся генсеки
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия
03:51 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия
04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Хищник
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Сеанс черной магии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Под прикрытием», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Под прикрытием», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сирота при живом отце?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Бумажный дракон», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 15-я и 16-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Британские корни Гитлера
01:10 Зверобой 2. 21-я - 24-я серии
04:15 Таинственная Россия
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Маска смерти
5 канал
05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Командировка
06:35 Дознаватель. Лекарство
07:25 Дознаватель. Судьба
08:20 Боевая единичка. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Боевая единичка. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Награда
14:20 Дознаватель. Огонь
15:20 Дознаватель. Ксива
16:20 Дознаватель. Мразь
17:15 Дознаватель. Жара
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Жара
18:40 Дознаватель. Свидетель
19:35 След. Акула
20:20 След. Контакт
20:55 След. Машинка времени
21:40 След. Пирамида Хопса
22:25 След. Чужого не надо
23:10 Свои-5. Сын
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гвозди бы делать
01:15 След. Кратчайший путь на небеса
01:45 След. Сожги эту книгу
02:25 След. Перед смертью не надышишься
03:00 Детективы. Тело исчезает в полночь
03:30 Детективы. Упавшая звезда
03:55 Детективы. Пропала мама, кот и собака
04:30 Детективы. Сердце Ричарда
Домашний
04:55 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»
13:30 Порча. Рыба
14:00 Знахарка. Без памяти
14:35 Верну любимого. Спасение утопающих
15:10 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Любовь по принуждению». «Наследник»
00:05 Знахарка. Без памяти
00:35 Верну любимого. Спасение утопающих
01:00 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»
01:50 Восток-Запад. 36-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:00 Интерны. 98-я - 101-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 37-я серия - «Инцидент»
09:30 Универ. Новая общага. 38-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»
10:30 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»
11:00 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»
11:30 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»
12:00 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»
12:30 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»
13:00 СашаТаня. 92-я - 98-я серии
16:35 Загадочная история Бенджамина Баттона
20:00 Отпуск. Сезон 2. 26-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 27-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 51-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 52-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 19-я серия
23:35 Мистер и Миссис Смит
01:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 7-я серия
02:55 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия
03:45 Comedy Баттл. 15-я серия
04:30 Comedy Баттл. 16-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
06:05 Три кота. Понять и простить
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Сила воли
06:20 Три кота. Будь здоров
06:25 Сказки Шрэкова болота
06:35 Шрэк-4D
06:45 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия
09:00 Воронины. Сезон 11. 16-я серия
09:30 Воронины. Сезон 12. 4-я серия
10:00 Воронины. Сезон 12. 5-я серия
10:30 Воронины. Сезон 12. 6-я серия
11:00 Смокинг
13:00 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии
17:55 Корни. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Корни
19:30 Корни
20:00 Человек-паук. Вдали от дома
22:30 Рыцарь дня
00:45 Милые кости
03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 5-я серия
03:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 6-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия
Матч ТВ
05:00 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Вид сверху
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:20 Специальный репортаж
19:40 Все на Матч!
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта». Прямой эфир
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Фрайбург». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:20 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Механик: Воскрешение
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Иллюзия полета
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Конец операции «Резидент». 1-я серия
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Контригра. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Контригра. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Свободное пространство
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Конец операции «Резидент«. 1-я серия
00:50 Приказ: Огонь не открывать
02:20 Приказ: Перейти границу
03:50 Контригра. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Ростов Великий
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
08:30 Новости культуры
08:40 Моя судьба. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. История французской революции
11:10 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 1-я серия. 1977
12:20 Забытое ремесло. Извозчик
12:35 Звезды русского авангарда. Крупный план времени Всеволода Пудовкина
13:05 Жуковский
14:30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка
15:45 Белая студия
16:30 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. П. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
18:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой
22:10 Моя судьба. 3-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 1-я серия. 1977
01:25 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
02:15 Приключения Аристотеля в Москве
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
05:20 Пятница News. 201-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия
10:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
11:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
12:40 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия
15:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
16:50 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
17:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия
00:10 Воздушный маршал
02:00 Пятница News. 203-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия
03:50 Пятница News. 202-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
МИР
05:00 Красная королева. 8-я серия
05:20 Ученица Мессинга. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Ученица Мессинга. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 16-я - 18-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Красная королева. 9-я - 12-я серии
Время начала передач - московское.