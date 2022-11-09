Программа передач ТВЦ на 9 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 09.11.2022
04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини
05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Цинк
08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я серия
09:45 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое
11:30 События
11:50 Игра с тенью. 1-я серия
12:43 Игра с тенью. 2-я серия
13:35 Мой герой. Андрей Анкудинов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия
17:00 Фальшивая родня
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 64-я серия
23:10 Прощание. Юрий Шатунов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 «Бедные родственники» советской эстрады»
01:25 Знак качества. Куриное мясо
02:10 Несостоявшиеся генсеки
02:50 Петровка, 38
03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия
03:51 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия
04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
В программе передач возможны изменения.