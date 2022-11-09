Программа передач ТВЦ на 9 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 09.11.2022



04:35 Галина Уланова. Земная жизнь богини

05:20 Мой герой. Анастасия Волочкова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Цинк

08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 1-я серия

09:45 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое

11:30 События

11:50 Игра с тенью. 1-я серия

12:43 Игра с тенью. 2-я серия

13:35 Мой герой. Андрей Анкудинов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия

17:00 Фальшивая родня

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Я иду тебя искать-5. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 64-я серия

23:10 Прощание. Юрий Шатунов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 «Бедные родственники» советской эстрады»

01:25 Знак качества. Куриное мясо

02:10 Несостоявшиеся генсеки

02:50 Петровка, 38

03:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 1-я серия

03:51 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 2-я серия

04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы



В программе передач возможны изменения.