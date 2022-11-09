Программа передач Домашний на 9 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 09.11.2022
04:55 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»
13:30 Порча. Рыба
14:00 Знахарка. Без памяти
14:35 Верну любимого. Спасение утопающих
15:10 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Любовь по принуждению». «Наследник»
00:05 Знахарка. Без памяти
00:35 Верну любимого. Спасение утопающих
01:00 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»
01:50 Восток-Запад. 36-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.