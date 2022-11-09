Программа передач Домашний на 9 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 09.11.2022



04:55 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»

13:30 Порча. Рыба

14:00 Знахарка. Без памяти

14:35 Верну любимого. Спасение утопающих

15:10 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Любовь по принуждению». «Наследник»

00:05 Знахарка. Без памяти

00:35 Верну любимого. Спасение утопающих

01:00 Понять. Простить. «Девушка начальника». «Невеста с приданым»

01:50 Восток-Запад. 36-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.